O princovi, ktorý nemohol byť kráľom...

Keďže som žila v Anglicku päť rokov a desať rokov bola vydatá za Angličana, tak mi úplne automaticky napadlo napísať pár riadkov ako spomienku na včera zosnulého princa Philipa...

V rozprávkach to býva obyčajne tak, že princ ide do sveta a hľadá princeznú, bojuje s drakom alebo zloduchom a potom, keď sa všetko dobre skončí, kráľ mu dá za princeznú za ženu, k tomu pol kráľovstva a princ sa stane kráľom...

Život princa Philipa, manžela britskej kráľovnej Alžbety II., ktorý odišiel do večnosti vo veku nedožitých 100 rokov, rozhodne rozprávkový nebol. Narodil sa do kráľovskej grécko-dánskej rodiny, ktorá musela utiecť a žiť vo vyhnanstve a dokonca sa traduje sa, že boli takí chudobní, že princ nemohol ani chodiť do školy, lebo nemal kabát a bola mu zima. Problematické roky dospievania, ovplyvnené nástupom fašizmu v Nemecku, kde žili jeho staršie sestry, strávil na škótskej internátnej škole v Gordonstoun. Do tej istej školy prinútil ísť aj svojho syna, súčasného následníka trónu princa Charlesa, ktorý už bol nachystaný na prominentnú školu v Eton a ktorý sa neskôr vyjadril, že tých 5 rokov v Gordonstoun boli pre neho peklom a osobne dohliadol, aby ani princ William ani princ Harry do tejto školy nechodili a vybral pre nich spomínaný Eton...

Princ Philip takisto nebojoval s drakom ani s početným nepriateľom, aby získal vyvolenú svojho srdca. Vtedajšia princezná Elizabeth si ho totižto vybrala sama. Vysoký, šarmantný dôstojník kráľovského námorníctva jej nebol ľahostajný už od jej trinástich rokov, kedy ho prvýkrát uvidela a nakoniec si vydobyla, že sa stal jej manželom...prežili spolu neuveriteľných 74 rokov...

Moja anglická svokra bola tzv. royalistka, teda patrila do tej skupiny Britov, ktorí mali kráľovskú rodinu radi a fandili jej. Pri mojej prvej návšteve v manželovom rodnom dome na britskom ostrove Isle of Wight som si ako prvé všimla hrnčeky s portrétmi princa Charlesa a princeznej Diany, do ktorých manželova sestra servírovala popoludňajší čaj. Svokra mi nenápadne spomenula - ukazujúc pritom na rodinné fotky na obrovskom klavíri v salóne - že sú s kráľovskou rodinou svojím spôsobom spriaznení a vysvetlila mi, že mená detí v ich rodine nasledujú kráľovský rodokmeň. Najstarší manželov brat sa volá Charles, prostredná sestra je Annie a najmladší môj manžel bol Andrew. V rodine sa zvyklo vtipkovať, že jediné, čo im ešte chýba, je Edward...

Na jednej z fotiek na klavíri bol aj už vtedy nebohý svokor ako preberá z rúk britskej kráľovnej Alžbety II. vyznamenanie DSC – Distinguished Service Cross, čo je akási britská obdoba francúzskeho Kríža čestnej légie. Svokor bol kapitánom britského kráľovského námorníctva a toto vyznamenanie manžel dlho opatroval vo svojej drevenej skrinke s rodinnými pokladmi. Po manželovej smrti som všetky svokrove vyznamenania dala Alfiemu, manželovmu synovi - na pamiatku...

Na Netflixe tak populárny seriál „The Crown“ nevykresľoval princa Philipa vždy v priaznivom svetle. Ukazovali ho občas, ako pil, hýril, či dokonca ho podozrievali z nevery. Boli tam spomenuté aj ďalšie udalosti z jeho života, ako napríklad jeho povýšenie z vojvodu na princa, ktoré bolo tlmočené ako akási odmena za to, že bude rešpektovať fakt, že v ich rodine bude stále jeho žena tou, čo nosí nohavice. Pozerala som ten seriál v angličtine, takže netuším, ako boli jeho výroky dabované do slovenčiny či češtiny, pravdou je však, že v tej angličtine boli niektoré naozaj celkom drsné. Dokonca som sa na to spýtala aj Annie, svojej anglickej švagrinej, ktorá mi zmienený seriál odporúčala, či tomu bolo naozaj tak a ona potvrdila, že hej, že princ Philip bol známy svojimi hláškami, ktoré mnohokrát privádzali jeho okolie do rozpakov...

V každom prípade bolo princovi Philipovi jasné, že sa nikdy nestane kráľom, že to britský systém konštitučnej monarchie jednoducho neumožňuje a že bude teda tým pádom hrať celý život de facto druhé husle. Podľa môjho názoru však túto rolu zvládol s noblesou a bol celých tých 74 rokov kráľovnej Alžbete II. skutočnou oporou. R.I.P. princ Philip...