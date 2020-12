Jeho Veličenstvo Kuriér

Tento rok je v mnohom naozaj výnimočný...súčasná pandemická situácia zvýšila online nakupovanie priam závratne - nájdete si výrobok, naťukáte údaje, zaplatíte a čakáte, že vám bude balíček doručený. Ale čo, keď sa tak nestane?

Niekedy zhruba takto pred rokom som v jednom z blogov opisovala svoje skúsenosti s anglickou Royal Mail, ktorá mi nebola schopná doručiť veľkú obálku s kalendárom, ktorý mi poslali deti k Vianociam...nebol to obyčajný kalendár, bol to kalendár z fotiek môjho vnuka a vnučky, ktorých som nemohla vidieť naživo. Po nekonečnom vytelefonovávaní a vypisovaní nezmyslov v štýle, že ma nezastihli, aj keď som sedela doma a neustálom ospravedlňovaní a posielaní si ma od Šavla k Pavlovi, sa po šiestich týždňoch putovania vrátila obálka z Londýna späť na synovu adresu do Brna a kalendár sa ku mne dostal až po mojom príchode sem v júli. Čo som tu, Česká pošta ma zatiaľ nesklamala, ale nie vždy si pri objednávke môžete vybrať prepravcu, niekedy vás jednoducho iba informujú, ktorou kuriérskou službou vám bude zásielka doručená a vy nemáte na výber...

Prvý zážitok som mala na Milana...Milan je môj brat a má meniny 27.novembra a tak som mu ako darček poslala balíček výrobkov lokálnej firmy, produkujúcej domáce sušené mäso – neviem, či to poznáte, ja som sa naučila jesť tento, tzv. jerk, v Saudskej Arábii a mám ho rada. Na fakturačnú adresu som zadala svoje údaje, na dodaciu adresu som ale uviedla švagrinú - meno, telefónne číslo, adresu - keďže som s ňou bola dohodnutá, že to bude prekvapenie. Ešte že som tam to jej telefónne číslo dala! Predstavte si, že dotyčný kuriér blúdil po dolnokubínskom sídlisku a nakoniec jej volal, že tam žiadna Soňa Bulbeck Lužinová na schránke nie je – to, že na dodacej adrese je iné meno, vôbec neriešil...

Druhý zážitok som mala s istou dodávateľskou firmou – pre istotu uvediem meno radšej až na požiadanie. Tento týždeň sa totižto na Facebooku objavilo video od nejakej panej, ktorá náhodou natočila na mobil kuriéra, ako vysokým oblúkom hádže balíček cez plot do jej dvora. Menovala tam dotyčnú prepravnú spoločnosť a tá sa okamžite od prípadu dištancovala, tvrdila, že to nebol jej kuriér a pani zažalovala za kazenie dobrého mena. Môj kuriér to urobil ešte jednoduchšie – nedoručil mi zásielku vôbec. Napriek tomu, že som sedela doma pri počítači, prišla mi od neho smska, že ma nemohol zastihnúť, a tak že si mám prísť pre zásielku na nejaké odberné miesto. Bolo obdivuhodné, že ma nemohol zastihnúť a ani mi nemohol zavolať, kde som, zato smsku na moje telefónne číslo poslať mohol. Nehovoriac o tom, že dole na prízemí máme 24 hodinovú službu na recepcii, kde stále niekto je a babenky tam automaticky všetky zásielky preberajú a potom len nájomníkom zavolajú, že si ich majú prísť vyzdvihnúť. Bolo mi úplne jasné, že kuriér sa vôbec neunúval ani len páchnúť okolo nášho baraku a že sa na celé doručenie jednoducho vykašľal...

A tak som, spravodlivo rozhorčená, napísala mail na firemný zákaznícky servis, a následne mi prišla automatická odpoveď, že sa prípadom budú zaoberať, ale že sú vyťažení a blablabla...Na druhý deň mi opäť prišla smska, že si mám balíček vyzdvihnúť na odbernom mieste a tak som nakoniec vydolovala na firemnej webke telefónne číslo a pol hodinu počúvala vetu, že im je ľúto, že musím čakať, ale že obsluhujú zákazníkov, ktorí sa dovolali predo mnou, aleže určite na ich webke nájdem odpoveď na všetky otázky, ktoré ma trápia. Vydržala som a nakoniec mi to zdvihla slečna, ktorá po chvíli súhlasila s tým, že áno, že urobili chybu, a sľúbila, že mi balíček bude doručený na ďalší deň. Nebol. Na ďalší deň mi opäť prišla správa od kuriéra, že balíček si mám vyzdvihnúť na výdajnom mieste a zároveň za pár minút odpoveď na môj mail, že sa opäť ospravedlňujú a balíček mi doručia na ďalší deň. A opäť mi ho nedoručili, ale pre zmenu sa neozval ani kuriér. A tak som znovu napísala mail a znovu telefonovala a znovu sa mi ospravedlnili a ja som furt balíček nemala – akurát mi prišla ďalšia správa, že keď si ho nevyzdvihnem, tak ho pošlú naspäť. Nakoniec som rezignovala a nechala syna, ktorý si zobral v stredu voľno, lebo bol so mnou na vyšetrení (dotyčné výdajné miesto totižto fungovalo od desiatej do štvrtej, čo sa pri normálnej pracovnej dobe veľmi stihnúť nedá), aby mi zásielku vyzdvihol. Zároveň som sa pri tejto príležitosti dozvedela, že je napríklad úplne bežné, že keďže kuriéri sú vraj platení od toho, koľko zásielok doručia, takže si obyčajne hneď ráno vyberú trasu, na ktorej je najviac adries a tie, ktoré sú trošku mimo, jednoducho ignorujú a potom povedia vo firme, že tam nebol nikto doma. Dokáže im to niekto?! Nedokáže. A tak „Jeho Veličenstvo Kuriér“ si s nami v týchto časoch naozaj môže robiť, čo chce - mimochodom, slogan tej mojej doručovacej firmy bol „Doručujeme radosť...“ No comment...