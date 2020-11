Ako som bola lekárom, sestričkou, zubárom, veterinárom aj medikom v jednom...

Obrázok k dnešnému blogu mi poslala anglická švagriná. Je na ňom známa maľba, zobrazujúca Svätého Juraja, patróna Anglicka, ako zabíja draka kopijou. Text nad ním však hovorí „ Svätý Juraj, testujúci draka na COVID 19...“

Podobných vtipov kolujú po internete denne tisícky, ľudia si musia nejakým spôsobom spríjemniť dlhé chvíľu „lockdownu“ – nielen v Anglicku, ale aj u nás. Mne však dotyčný obrázok pripomenul moju osobnú skúsenosť z Anglicka spred pár mesiacov, keď som tam absolvovala spomínaný test...

Keďže Boris Johnson už od príchodu tzv. „prvej vlny“ propagoval slogan „Stay home, save NHS“ – Zostaň doma, zachráň NHS ( anglický zdravotnícky systém) – všetko fungovalo online, dokonca aj testy na COVID 19. V praxi to vyzeralo asi takto...

Išla som na stránku anglickej vlády s heslom COVID 19 a klikla som, že sa chcem otestovať. Posunulo ma to ďalej na stranu s možnosťami testu z auta alebo testu poštou...klikla som na test poštou...následne to odo mňa chcelo súhlas s poskytnutím osobných údajov a keď som ho dala, bola som presmerovaná na stránku, kde ma začali spovedať, čiže meno, dátum narodenia, a tzv. NINO, čo je akési anglické identifikačné číslo, ktoré je jedinečné, podobne ako naše rodné číslo, a podľa ktorého si vás nájdu v systéme. A tam si ma aj skutočne našli, zistili, že existujem a mám štatút rezidenta a tak nebol problém, aby som test dostala. Po ďalších informáciách o príznakoch a členoch spoločnej domácnosti som vyplnila adresu, telefónne číslo a čakala.

Kuriér s malým balíčkom pod pazuchou prišiel na druhý deň. Prevzala som balíček, otvorila ho a začala študovať niekoľkostránkový priložený manuál. V balíčku okrem toho bola skúmavka s vatovou tyčinkou na dlhej špajdli, plastový sáčok a skúmavka s tekutinou. V manuáli návod, ktorý vysvetľoval, ako mám skúmavku otvoriť a niekoľko obrázkov ako presne a ako hlboko si mám strčiť dotyčnú tyčinku do hrdla a do nosa. Keď som túto aktivitu absolvovala, strčila som použitú tyčinku do skúmavky s tekutinou, starostlivo zaštopľovala a nalepila na ňu priloženú vytlačenú nálepku s čiarovým kódom a mojím menom. Následne som ju vložila do plastového sáčku, opäť nalepila nálepku a sáček vložila do priloženej krabičky, na ktorom už bola predtlačená adresa prijímateľa a miesto na poslednú nálepku. Takto pripravený balíček som zaniesla do najbližšej poštovej schránky, ktorej poloha bola vyznačená na priloženej mapke spolu s časom posledného výberu v ten deň. Mala som ju od domu cca 5 minút a tak balíček ešte v ten deň odišiel, čo bolo v piatok okolo piatej hodiny popoludní. V nedeľu dopoludnia som dostala email aj esmsku s tým, že môj test bol negatívny...Hurá...

Dovolím si len podotknúť, že som nebola jediná, že takýmto spôsobom sa v Anglicku testovali státisíce ľudí, keďže to bolo rýchlejšie, pohodlnejšie a bezpečnejšie ako niekde cestovať a že to presne takto isto funguje aj dnes – pred týždňom to riešil jeden z mojich londýnskych študentov, takže viem, aj keď, samozrejme, polemiky o spoľahlivosti spomínaných testov sa viedli aj tam...

Aj keď moje skúsenosti s anglickým zdravotníckym systémom neboli vždy pozitívne a mnohí z vás si určite spomínajú na moje blogy z čias manželovej choroby, ktoré neboli vôbec optimistické, nemohla som si na túto skúsenosť nespomenúť hlavne v súvislosti s rôznymi búrlivými reakciami v médiách i na sociálnych sieťach, ktoré sprevádzali nedávne celoplošné testovanie slovenského národa na COVID 19. Tu bol podstatný fakt, že tyčinku vám do nosa mohol strčiť najprv len doktor a zdravotná setra, a až neskôr to bolo dovolené aj medikom, veterinárom a zubárom, najnovšie vraj dokonca aj študentom stredných zdravotných škôl, čo ma primälo k poznaniu, že ja som prakticky zvládla všetky tieto funkcie v jednom. Samozrejme, chápem, že napríklad k starším občanom v domovoch pre seniorov treba pristupovať inak, keďže sa mnohým trasú ruky a takisto aj deti by nemali možno ten správny odhad „hĺbky vsunu“, ale tí ostatní by to veľmi pravdepodobne zvládli sami. A okrem zjednodušenia celého procesu by ani nemohli vzniknúť rôzne hoaxy o tom, že vďaka testovaniu budú v podstate všetci „začipovaní“ a tým pádom pod kontrolou.

A tak tu len tlmočím svoj názor, že je škoda, že sa toľko miliónov minulo na celoplošné testovanie, ktoré by mnohí pravdepodobne zvládli sami a nenechali sa peniaze do rezervy na celoplošné očkovanie – lebo pichnúť si injekciu už určite sama nedokážem...