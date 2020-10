O elektrine, Libanone a sexe...

Možno sa vám bude zdať názov môjho dnešného blogu trochu chaotický. Niet sa ale čomu diviť, žijeme v chaotickej dobe, chaos je prakticky všade okolo nás, tak prečo by mali byť blogy jednoducho iné?!

Začnem tou elektrinou...Pred pár dňami uverejnil kamarát z istej stredoslovenskej dedinky informáciu, že budú mať v priebehu pár dní pozastavenú dodávku elektrickej energie v čase od 8,00 ráno až do 17,00 večer, s výnimkou víkendov, dokopy na päť týždňov. Áno, čítate dobre, v dnešnej dobe, kedy je množstvo ľudí nútených pracovať z domu cez počítač, a v prípade dištančného vyučovania, školopovinné deti prakticky tiež, máte byť päť týždňov bez elektriny. A to nehovorím o bežných domácich prácach ako varenie, žehlenie, či pranie, ktoré sú taktiež závislé na elektrických spotrebičoch. A čo taká chladnička a mraznička? Ako to tie vydržia? A to, že sa v októbri a novembri už bez zapnutého kúrenia nezaobídete, je snáď jasné tiež...

Podobné otázky ako som uviedla ja teraz, malo aj niekoľko ďalších ľudí, ktorí takisto zhrozene daný status komentovali. Tí praktickejší sa rovno pýtali, že či je taký dlhý čas naozaj nevyhnutný, či sa plánovaná oprava či rekonštrukcia nedá urobiť za kratšiu dobu, iní zase, že čo na to starosta obce – komentujúc, že jeho titul je odvodený od slova „starať sa“ a má sa teda o svojich občanov starať. V jednej z odpovedí zaznelo, že starosta sa naozaj „staral“ a že mu vraj bolo povedané, že však si majú obyvatelia obce zabezpečiť domáce generátory, ktoré v globále nie sú až také drahé a dajú sa kúpiť v priemere za 200 -300 euro...

Táto informácia vo mne okamžite evokovala Libanon. Strávila som tu v rokoch 2017 a 2018 pár mesiacov a zažila som tam výpadky elektriny. V tom čase v Libanone pravidelne vypínali elektrinu podľa istého časového rozpisu na tri hodiny denne. Ľudia o tom vedeli a tak tí, čo si to mohli dovoliť, naozaj mali domáce generátory. Samozrejme, školy, nemocnice či hotely taktiež – tí ostatní mali jednoducho smolu. Vypnutie elektriny ste zaregistrovali napríklad tak, že ste boli vo výťahu a zrazu výťah zastal a zhaslo svetlo. Za pár sekúnd sa ozval zvuk podobný štartovaniu auta - to sa zapol generátor. Svetlo sa rozsvietilo a výťah sa pohol. Pamätám sa, že keď sa nám to stalo prvýkrát, boli sme s manželom trochu vydesení...postupne sme si zvykli – asi tak ako aj domáci...

Samozrejme, že sme sa ich pýtali, či je to naozaj taký problém, aby libanonská energetická sieť utiahla bez výpadku celých 24 hodín. A dozvedeli sme, sa, že možno ani nie je, ale že vlastníci tovární na výrobu generátorov sú takí vplyvní, že si dokážu presadiť, aby tá elektrina bola vypínaná a ľudia si jednoducho museli ich výrobky kupovať alebo prenajímať. Zaujímavé, však? A tiež nám povedali, že to veľmi podobne funguje aj s verejnou dopravou, ktorá takisto v Libanone prakticky neexistovala. Niežeby nebolo možné zaviesť pravidelné autobusové linky, ale majitelia súkromných dopravných spoločností jednoducho zneužívali fakt, že ľudia takto museli používať ich mikrobusy...a keďže takisto mali dostatočné konexie vo vládnych kruhoch, tak si to presadili. Samozrejme, nechcem tým povedať, že taká korupcia ako bola v Libanone, je aj u nás - akurát som si nemohla na túto krajinu nespomenúť. Mám Libanon naozaj veľmi rada, je to ťažko skúšaná krajina, ktorá sa pasuje s problémami nielen po nedávnom strašnom výbuchu v bejrútskom prístave, ale aj v dôsledku stále trvajúcich konfliktov medzi jednotlivými stranami a náboženskými skupinami a kde sa prepuknutie občianskej vojny dá očakávať prakticky každú chvíľu. Slovensko je však považované za stabilizovanú európsku krajinu s rozvinutou ekonomikou - päť týždňov bez elektriny?!

A na záver ešte k tomu sexu...Kedysi veľmi dávno, keď som ešte pracovala v baníckom sektore na Slovensku, mali sme kolegu, ktorý mal päť detí. Občas si z neho chlapi v robote za to uťahovali. Dotyčný býval v malej dedinke v horách a na vysvetlenie povedal: „ Nuž viete, tam u nás sme vtedy ešte nemali elektrinu, tak čo sme mali po večeroch robiť?“ Vzhľadom na to, že obyvatelia spomínanej obce budú bez elektriny cez deň, ťažko sa tu dá očakávať dramatické zvýšenie populácie. A okrem toho – súčasťou odporúčaní na zabránenie prenosu COVID 19, ktoré boli uverejnené na stránkach BBC, boli aj dobre mienené rady ohľadom sexu v tomto období. Prvou bolo nemať sex s náhodnými partnermi a druhou, že keď už teda máte stáleho partnera, tak tiež praktizovať sex len s využitím polôh, kedy môžete mať na tvári rúško a ktoré nezvádzajú k túžbe bozkávať sa. Dokonca za najbezpečnejšie riešenie je považovaná masturbácia pri sledovaní porna - nuž, ale keďže aj na pozeranie videa treba elektrinu, toto odporúčanie anglickej vlády je obyvateľom dotyčnej slovenskej obce zjavne na...nič...