Prečo ľudia klamú?!

Ako učiteľka viem, že deti klamú inštinktívne, podvedome, zo strachu pred trestom. Ale prečo klamú dospelí?!

Opäť tu nejdem riešiť politické kauzy, ale osobnú skúsenosť. Klamstvá politikov sú osobitnou a bohužiaľ, veľmi smutnou kapitolou, keďže v ich dôsledku umierajú ľudia...situácia v Libanone je toho tragickým dôkazom. Ale nielen tam, ale prakticky na celom svete sa už berie ako samozrejmé, že politici klamú v evidentnej snahe udržať si moc. Momentálne to, čo ja nazývam „koronavírusové šialenstvo“ túto situáciu ešte viac zvýraznilo - nelogické, zmätočné a obmedzujúce nariadenia nás denne presviedčajú o tom, že sme cielene klamaní...

Ja som zažila jedno také menšie klamstvo v utorok tento týždeň. Nikoho neohrozilo na živote, nikomu sa prakticky nič nestalo, akurát vo mne ostala trpká skúsenosť, že keď sa berie klamstvo a neprofesionalita ako bežné na úrovni obyčajných ľudí, nemôžeme sa potom diviť tomu, čo sa deje na najvyšších miestach.

Ale stručne...už zhruba mesiac zháňam v Brne dom. Nie je to jednoduché, hlavne, keď má ísť o tzv. dvojgeneračný objekt, kde by na prízemí bola jedna bytová jednotka pre mňa a na poschodí druhá pre syna s rodinou. Samozrejme, ideálne by to bolo priamo v Brne a nie na vidieku a takisto ideálne od jesene, aby vnuk mohol začať chodiť do škôlky už v danej lokalite.

Mladí nechali iniciatívu na mňa, ja som totižto tá „problémová“ , nevyžadujem síce úplne bezbariérový prístup, ale mám problém s chôdzou po schodoch. A bohužiaľ, väčšina domov, ktoré sme zatiaľ našli, bola riešená tak, že je na prízemí garáž, kotolňa, práčovňa či technická miestnosť, ako tomu niekedy hovoria, a až na prvom poschodí je obývačka s kuchyňou, kúpeľňa, poprípade ďalšia izba a na druhom poschodí spálne s ďalšou kúpeľňou. Keď som konečne naďabila na inzerát, kde bolo priamo napísané, že ide o dvojgeneračný objekt, zajasala som. Text tvrdil, že na prízemí je to 1+1 a kúpeľňa a na poschodí 3 + KK a kúpeľňa, čo mi bolo vysvetlené, že v realiťáckej hantírke znamená, že na prízemí je izba a kuchyňa a na poschodí sú 3 izby, z toho jedna s kuchynským kútom – KK. A keďže išlo dokonca o lokalitu, kde mladí momentálne bývajú, volala som uvedenému realitnému agentovi okamžite.

Agent ma následne ubezpečil, že tam naozaj nie sú žiadne schody, že je to naozaj vhodné pre dve rodiny a že všetko, čo je v inzeráte, je pravda pravdúca. Vykrúcal sa však ohľadom času prehliadky, tvrdiac, že dom je stále obývaný a že je to teda trochu problematické a že si nemôžeme povedať my, kedy tam chceme ísť, ale musíme súhlasiť s časom, ktorý nám on povie na základe dohody so súčasnými nájomníkmi.

Nejdem to ďalej rozmazávať, poviem len o tom klamstve. Dom síce nemal schody do objektu, ale mal niekoľko strmých schodov bez zábradlia do záhrady, ktorá bola tým pádom pre mňa nedostupná. Ale hlavne ma vytočilo to, čo bolo deklarované na poschodí ako „KK“ kuchynský kút - nebolo tam totižto nič, iba dve diery v múre, jedna s vývodom vody, druhá plynu...

„Ale veď v inzeráte bolo, že je tam kuchynský kút...“ vybehla som na agenta.

„No, ja som tým myslel, žeby tam mohol byť...“povedal absolútne bez rozpakov.

Takisto kúpeľňa na poschodí bola prakticky len záchod s akousi miestnou variantou toho, čo sme v Saudi nazývali „nožná sprcha“, keďže sa to používalo najmä na umývanie nôh pred modlením – viacej sa do tej miniatúrnej miestnosti už totižto nezmestilo. Odchádzali sme s nevestou obidve sklamané a nahnevané. Doma som si ešte raz otvorila daný inzerát. Nie, naozaj tam nebolo, že „KK“ je možný, bolo tam čierne na bielom, že tam jednoducho už existuje a takisto, že sú v objekte dve kúpeľne – nie záchod s nožnou sprchou.

Rozmýšľala som, prečo sa takéto veci dejú, prečo realitné agentúry alebo agenti absolútne bez škrupulí takto klamú a podvádzajú. Bola som a stále som z toho frustrovaná. Okrem toho, že nás to stálo čas a peniaze, museli sme riešiť aj komplikovanú logistiku, keďže na to, aby tam nevesta mohla ísť so mnou, svatka musela varovať vnúčence a svat venčiť psov, keďže nám agent nedal na výber čas, keď bol doma syn. Z môjho uhla pohľadu ide o absolútnu stratu dôvery – nielen v túto jednu agentúru, ale prakticky ku všetkým. Od vtedy už pozerám na všetky inzeráty podozrievavo a neverím tomu, čo vidím na obrázkoch alebo čítam v texte, keďže som sa presvedčila, ako surovo bol dotyčný agent schopný klamať. Sťažovať sa vedeniu agentúry zjavne nepomôže, určite to urobil s ich súhlasom v zmysle „účel svätí prostriedky“, a keďže pred nami aj po nás tam boli v ten deň ešte ďalší záujemcovia, tak to evidentne funguje a určite sa niekto nájde, kto ten barák nakoniec zoberie aj v takom stave. Nuž áno, v globále to je asi najpravdepodobnejšia odpoveď na moju otázku „ Prečo ľudia klamú ?!“