Eid Al-Adha Mubarak...

Dnes celý moslimský svet oslavuje Eid Al-Adha, nazývaný aj Sviatok obetovania. Príbeh tohoto sviatku však nájdeme aj v Biblii či v židovskej Tóre...

Ide totižto o známy príbeh obetovania Izáka. Praotec Abrahám musel podľa Starého Zákona podstúpiť niekoľko Bohom zoslaných skúšok. Tá najťažšia spočívala v obetovaní vlastného syna Izáka. Poslušný Abrahám bol ochotný podstúpiť aj túto skúšku a viedol Izáka spolu s nôškou dreva na horu. Nedbal na chlapcove zvedavé otázky, že kde majú ovečku na obetovanie, len stúpal hore. Keď už bol nachystaný s nožom v ruke vykonať strašný skutok, zjavil sa mu Boh a povedal mu, že si takúto obeť nežiada, že vidí, že je mu verný a poslušný a kázal mu obetovať jahniatko, ktoré sa zrazu objavilo zamotané v kríkoch. Tento príbeh je v Biblii doteraz dávaný za príklad poslušnosti voči Bohu a dôvery v neho...

Podľa moslimského učenia ide o príbeh prakticky ten istý – akurát meno praotca Abraháma je po arabsky Ibrahim a meno syna, ktorý mal byť obetovaný, je Izmail, druhý Abrahámov syn, ktorého mal nie so svojou manželkou Sárou, ale s inou ženou arabského pôvodu. Od Izmaila sa následne odvíja aj existencia arabského národa podobne ako od Izáka židovského...v globále sú Arabi aj Židia nevlastní bratia – aj keď zjavne málokto si to uvedomuje...

Aj keď má Eid Al-Adha až takéto historické korene, má svoj význam aj pre moslimské náboženstvo, ktoré sa v týchto končinách objavilo až o pár storočí neskôr ako tento príbeh. Pravoverní moslimovia z celého sveta v tento čas totižto putujú do Mekky vykonať hádž, púť, ktorá je jedným z piatich pilierov Islamu. Púť spočíva v obiehaní okolo posvätného kameňa Kaaba na nádvorí Veľkej Mešity v Mekke, z výstupu na horu Arafat a strávenie tam noci v modlitbách a v kameňovaní diabla, čo je hádzanie okruhliakov do kamenných pilierov. Práve pri tejto aktivite došlo dosiaľ k najväčšej tragédii v dejinách púte, keď zhruba 1.400 pútnikov zahynulo v tlačenici, ktorá sa tu vytvorila vraj nesprávnym presmerovaním pútnikov. Bolo to v roku 2015 a žila som vtedy v Rijáde, hlavnom meste Saudskej Arábie...hrôzostrašné zábery z tejto udalosti mi nikdy nevymiznú z pamäti. Tlačenici sa nebolo prečo diviť, priemerný počet pútnikov na hádž dosahuje v priemere dva a pol milióna a v ten rok ich bolo dokonca ešte viac...

Tento rok takáto udalosť zjavne nehrozí. Po mesiacoch špekulovania Saudská Arábia nakoniec púť predsa len nezrušila, ale limitovala ju počtom 10.000 pútnikov a to len z radov moslimov, nachádzajúcich sa v tom čase v Saudi. V podstate to ani inak veľmi byť nemohlo – saudské letiská sú stále uzavreté a obnovenie medzinárodnej leteckej prepravy sa očakáva najskôr v septembri -Insallah !

Púť sprevádzajú mimoriadne prísne bezpečnostné opatrenia. Všetci pútnici sa museli pred príchodom preukázať negatívnym testom na COVID 19 a počas pobytu musia mať stále na tvári rúška a dodržiavať dvojmetrový odstup. Na dlažbe nádvoria Veľkej Mešity sú namaľované pruhy a značky, ktoré držia pútnikov v požadovaných rozostupoch. Podobne je tomu aj pri modlení či počas pobytu v stanovom tábore v Mine, kde je pohyb pútnikov neustále monitorovaný príslušníkmi polície a armády. Aj obetovanie ovce či kozy, tradičná súčasť púte, je tohoto roku iná. Otvorené trhy so zvieratami, také typické pre pútnické obdobie, sú zrušené a pútnici si môžu zakúpiť len akési poukážky, ktoré im nahrádzajú skutočné mäso, o ktoré sa zvyčajne delili s rodinou a chudobnými...

A tak po Eid Al-Fitr, ktorým v júni oslavovali moslimovia koniec posvätného mesiaca Ramadán, aj Eid Al-Adha, ich druhý najväčší sviatok, je ovplyvnený svetovou pandémiou koronavírusu. Nekonajú sa ani preplnené mešity ani obrovské rodinné hostiny, všetko je podmienené strachom z ešte väčšieho rozšírenia nákazy. Ono to totižto vyzerá, že mediálne správy, tvrdiace, že v lete bude lepšie, lebo vírus nemá rád teplo, sa neukazujú byť až tak veľmi pravdivé. Kým 31.mája bolo v Saudi 85.000 nakazených, dnes už tento počet dosiahol 272.000 a to aj napriek vyše 40 stupňovým horúčavám, ktoré tam vládnu. A tak naozaj len veľmi ťažko predpovedať, ako sa situácia tu ďalej vyvinie. V každom prípade dúfam, že k lepšiemu a želám všetkým mojim moslimským priateľom Eid al-Adha Mubarak...