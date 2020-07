O tituloch a diplomoch trochu inak...

Nie, nebojte sa, nejdem v tomto blogu rozmazávať kauzu falšovania či opisovania diplomoviek, ktorá už niekoľko týždňov hýbe našou politickou scénou...budem písať o niečom úplne inom...

Po dvoch týždňoch môjho pobytu v Brne ma syn zobral do banky, aby som si tu otvorila účet. Príjemný mladý muž v bieloskvúcej košeli nám ponúkol kávu a vodu a letmo preletiac môj pas a občiansky, začal ťukať do počítača údaje.

„Máte nejaký titul pred menom?“ pozrel na mňa.

Pokrčila som plecami.

„Ing., Mgr.?“ poznamenal syn.

„Hm, neviem, či je pre môj účet dôležité, že som Inžinierka a Magistra, nedajte tam nič...a vôbec, ešte by niekto mohol do toho začať vŕtať, či som náhodou neodpisovala diplomovku...“ zasmiali sme sa všetci traja.

Titul Inžinierky geológie som získala na Baníckej fakulte Vysokej škole technickej v Košiciach v roku 1986. Aj keď toto štúdium bolo východisko z núdze – ako dcéru evanjelického farára ma nezobrali nikde inde ako na technický smer, brat musel ísť na MFF UK v Bratislave – vyštudovala som s vyznamenaním a vďaka diplomovke, ktorej témou bola geologická mapa Hornej Oravy, som túto krásnu časť našej vlasti prešla pešo krížom – krážom. Keď sa po Nežnej revolúcii situácia zmenila, vrhla som sa na diaľkové štúdium na Pedagogickej Fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a skončila s diplomom, ktorý mi umožňovať učiť Literárno-dramatický odbor na Základnej Umeleckej škole. Moja diplomová práca sa zaoberala prínosom umeleckého prednesu – ako tento pomáha deťom správne hovoriť, verejne vystupovať a prekonávať ostych. A takisto o tom, ako tieto nadobudnuté zručnosti môžu úspešne využiť v neskoršom veku v povolaniach, kde je reč tela či správna intonácia dôležitá. Bohužiaľ, je zrejmé, že mnohým verejným činiteľom – nielen našim, aby som bola spravodlivá, ale na celom svete – takéto rétorické cvičenia a schopnosť správne používať melodiku reči jednoducho chýbajú.

Na čo titul nemám, ale diplom hej, je učenie angličtiny. V roku 2009 som získala Diplom učiteľky Angličtiny ako druhého jazyka v Londýne, ktorý mi umožnil doučovať angličtinu v Líbyi, v Saudskej Arábii, v Kuvajte a dokonca aj v Londýne. Ako to vyzerá s jeho platnosťou v súčasnosti u nás som pre istotu mailom konzultovala s mojou daňovníčkou - jeden nikdy nevie a zákony sa môžu meniť takisto rýchlo ako karanténne pravidlá v čase korony. Promptne odpovedala, že na to, aby som mohla učiť angličtinu ako svoje hlavné zamestnanie, si musím otvoriť živnosť a na jej otvorenie preukázať, že mám na to príslušné vzdelanie alebo zdokladovať, že som aspoň desať rokov žila v anglicky hovoriacej krajine. Jej informácie sa mi zdali úplne logické, veď inak, koniec koncov, by mohol učiť hocikto, bez akéhokoľvek vzdelania a diplomu.

Pár hodín po tejto našej mailovej komunikácii som otvorila časopis, ktorý mi doniesla minulý víkend nevesta z Bratislavy. Chvíľu som len tak listovala a potom ma zaujal titulok: „Neviete, čo s vaším životom? Životná koučka XY vám pomôže...“ Rozhovor bol o tom, ako si dotyčná XY kedysi nevedela rady, potom si nejako poradila, zmenila si život a teraz sa cíti byť povolaná na to, aby radila iným ako si zmeniť život. Samozrejme, boli tam kontakty, ako sa s dotyčnou spojiť a dať si poradiť a bolo mi jasné, že to určite nebude zadarmo. Kým som sa stihla zamyslieť nad tým, aké vzdelanie či diplom musí dotyčná preukázať, aby mohla takúto činnosť vykonávať, zaujal ma ďalší nadpis : „Rozhovor s Influencerkou YZ...“ A opäť to bolo niečo podobné o tom, ako sa z nejakej zakríknutej slečny zrazu cez noc stala „Instagramová celebrita“, ktorá ovplyvňuje módu a životný štýl svojich „nasledovníkov“. Tiež zjavne na to nemá nijaký diplom, iba dobrého reklamného agenta. Inak, priznám sa, že som na slovíčka „Influencer“ a „Influencerka“ priam alergická. Ja totižto už roky bojujem s korektorkami mojich kníh, ktoré mi vyčítajú anglikanizmy a snažia sa poslovenčiť niektoré anglické výrazy, ktoré používam, oháňajúc sa slovenským jazykovým zákonom. A zrazu – na titulke časopisov či na online portáloch sa to priam hemží Influencermi a Influencerkami. Nuž, ono to znie dobre, veď si len predstavte, ako by to znelo v slovenskom preklade „Rozhovor s ovplyvniteľkou YZ...“ Jednoducho, bŕŕ, ľuďom by prakticky okamžite došiel pravý význam tohto slova a aj to, že sa jednoducho nechávajú niekým ovplyvňovať a manipulovať – niekým, kto si pravdepodobne nerobí žiadne starosti ani s titulom ani s diplomom a jednoducho len šikovne využíva možnosti, ktoré mu momentálne mediálny trh ponúka. Nuž, holt, čo dodať, naozaj to tak vyzerá, že si svoje tituly a diplomy dnes môžem strčiť tak akurát...do šuplíka...