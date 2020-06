Delivery v čase korony....

Nákupy online sa v tomto korona čase stali mimoriadne populárne a pre mnohých – ako napríklad ja, ktorá toho veľa neunesie – aj nevyhnutné. Určite aj mnohí z vás majú svoje skúsenosti. Ja ponúkam čerstvú z tohoto týždňa...

Online objednávanie potravín som riešila už v Kuvajte, kde túto službu poskytoval lokálny supermarket SULTAN CENTRE. Bolo to pohodlné a rýchle a keďže naozaj neznášam nakupovanie, veľmi som sa tomu tešila. Po návrate do Londýna som nabehla na TESCO a využívala jeho služby až do príchodu korona krízy. Napriek tomu, že som bola stály zákazník, bolo zrazu toľko nových, že sa nedal objednať nákup ani na mesiac dopredu, a tak som to vzdala. Isté potraviny som si vždy mohla kúpiť v TESCO EXPRESS na prízemí, ale samozrejme, ťažké veci nie. Pod ťažkými vecami rozumiem napríklad zemiaky, džúsy, ovocie a áno, aj červené víno. Niekedy pred pätnástimi rokmi, keď som mala problémy s anémiou, som vďačne poslúchla radu svojho doktora, ktorý opakoval všeobecne známu múdrosť, že červené víno je dobré na krvinky a tak odvtedy si obyčajne k večeri dám pohár vína. V Saudskej Arábii som sa kvôli tomu vlastne naučila aj domáce víno vyrábať... A bolo dobré – predsa len, starí rodičia z ockovej strany mali v Pezinku vinohrad...

Keďže ani TESCO ani žiadne iné supermarkety tu v Anglicku neboli dostupné, chytila sa rozumu firma DELIVEROO, donášková služba, ktorá inak zabezpečovala doručovanie jedál z reštaurácii a začala ponúkať aj donášku potravín. Služba dodávala nákupy z rôznych lokálnych obchodov za celkom slušnú cenu medzi jednou až tromi librami. Samozrejme, sortiment týchto obchodov bol predsa len obmedzený a takisto aj ceny boli o poznanie vyššie, ale na výber som nemala a tak som začala DELIVEROO využívať. Nákup som robila zhruba raz za týždeň a až na jednu výnimku, kedy mi miesto nakrájaného ananásu v plastovej mištičke doručili ananás celý, ktorý je stále v chladničke, keďže ja ho jednoducho nevládzem rozkrájať, nemala som žiadne problémy - až do tejto stredy...

Tradičný týždňový nákup pozostával z krabice pomarančového džúsu, banánov, jahôd, paradajok, uhorky, kukuričného chleba, šunky a dvoch fliaš Lime Tree Merlotu. Objednávku som potvrdila, ukázalo mi zaplatenie z karty s tým, že majú všetko, a za pol hodinu zvonil šofér pri dverách. Položil nákup na môj servírovací stolík, ktorý som vystrčila pred dvere ako obyčajne a odišiel. Ja som začala vybaľovať a tu som zistila, že mi miesto dvoch fliaš Lime Tree Merlot poslali dve fľaše Lime Tree Chardonnay, teda bieleho vína. Určite si poviete, že som rozmaznaná a mala som ho vypiť. Faktom ale je, že mi biele víno robí kyselinu, nepijem ho a keďže momentálne žiadne návštevy nehrozia, tak som naozaj nemala čo s ním robiť a plus, samozrejme, chcela som to svoje červené.

A tak som volala do COOPu, že sa stal omyl a čo teda s tým. Pani v COOPe začala, že mám volať Deliveroo. Hovorím, prečo mám volať Deliveroo, keď chyba sa stala evidentne u nich v obchode, že oni poslali nesprávny tovar. Naveľa to overila a povedala, že teda dobre, že im zavolá ona, Ja som potvrdila, že mi nejde o nič iné, len aby mi poslala tie dve správne fľaše a že ja vrátim šoférovi tie nesprávne.

„Nie, to v žiadnom prípade, my nemôžeme zobrať tovar od zákazníka naspäť...“ zareagovala zhrozene na moju neznalosť.

Zavolala mi naspäť asi o 20 minút, že teda dobre, že Deliveroo pošle šoféra a ten mi donesie tie dve fľaše červeného vína ešte v ten deň – bolo okolo jednej.

Šofér sa ale nezjavil a ani na druhý deň ráno a tak som volala Deliveroo, či dačo o tom vedia a že teda kde sa tie moje dve fľaše nachádzajú. Ochotná Filipínka to začala riešiť a o pár minút som dostala odpoveď, že áno, že mali nejaké technické problémy, ale že hneď pošlú šoféra, aby mi tie dve fľaše vína doniesol a že to biele si mám nechať grátis ako pozornosť za vzniknuté problémy. Potešila som sa, poďakovala a čakala. Za zhruba pol hodinu šofér naozaj zazvonil a situácia sa opakovala. Doslova a do písmena, keďže to, čo položil na môj servírovací stolík, bol presne ten nákup, čo som si objednala v stredu...banány, jahody, paradajky, uhorka, šunka, kukuričný chlieb, džús a dve fľaše červeného vína.

Sadla som si a nechápavo na to pozerala, rozmýšľajúc, čo s tým. V hlave mi rezonovali slová dotyčnej panej z COOPu, že oni teda nemôžu v žiadnom prípade zobrať tovar od zákazníka späť. Bolo mi jasné, že keď tak nemohli urobiť v prípade hermeticky uzavretých fliaš vína, určite to neurobia ani v prípade ovocia či zeleniny. A tak som vstala a vyložila nákup do chladničky. Áno, delivery v čase korony má určite svoje špecifiká...