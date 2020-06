Cestovanie v čase korony môže vyzerať jednoducho – prakticky žiadne, cestovať sa totižto momentálne veľmi nedá. Ale to, že sa nedá, neznamená, že ľudia cestovať nechcú a hlavne, že to neplánujú v blízkej budúcnosti...

Ja osobne plánujem cestovať tiež a tak som sa, ako prvé, začala zaujímať ako je to tu v Anglicku s testovaním na koronavírus. Zadarmo vás otestujú jedine, keď ste tzv. „key worker“, teda zdravotná sestra alebo opatrovateľka. Inak musíte mať príznaky, ktoré potvrdí váš obvoďák alebo prídete s príznakmi na pohotovosť do nemocnice, čo si každý naozaj radšej dobre rozmyslí. Môžete ešte skúsiť tzv. „drive thru“ test, teda že prídete autom niekde na parkovisko, otvoríte okienko a urobia vám test – ale tiež predtým, ako si ho môžete zarezervovať, musíte mať príznaky alebo aspoň tvrdiť, že ich máte. V ďalšom prípade si môžete kúpiť online test, ktorý vám príde poštou, vy si doma sami vytriete pusu a nos a pošlete to naspäť a za pár dní vám príde výsledok, čo je ale pri súčasnej rýchlosti anglickej Royal Mail prakticky nerealizovateľné v priebehu požadovaných 96 hodín. Ale aj keby sa vám to podarilo, zrazu to nestačí, keďže som sa práve dočítala, že test musí byť potvrdený aj lekárom a nielen laboratóriom. Pokiaľ viem, v Londýne sa dá momentálne urobiť test za púhych 225 libier na súkromnej klinike na Harley Street, kde vraj potvrdia aj nejaké tlačivo, o ktorom doteraz tiež nikto nič nevedel a zrazu ho treba. Nie je to teda vôbec lacné plus tam musíte ísť osobne a v mojom prípade na to použiť UBER, čo nie je až také bezpečné, keďže nikdy neviete, kto ho použil pred vami – v Anglicku bude pre cestujúcich v taxíkoch povinné nosenie rúška v platnosti až od budúceho pondelka a priznaný počet 41.000 mŕtvych na koronavírus, potvrdený tento týždeň, sa ešte stále považuje mnohými odborníkmi za podhodnotený.

Rôzne Facebookové skupiny, združujúce Čechov a Slovákov v Anglicku, sú nevyčerpateľným a bohužiaľ, v poslednej dobe aj mimoriadne frustrujúcim zdrojom informácií. Podľa mňa je to len odrazom všadeprítomného chaosu v dôsledku tohoto koronavírusového šialenstva, všetkých tých zmätočných a rozporuplných vyhlásení, ktoré na vás vyskakujú prakticky zovšadiaľ a menia sa zo dňa na deň. Je úplne logické, že si tam ľudia ventilujú negatívne emócie. Miešajú sa tu ponuky na cestovanie z Anglicka autami spolu s komentármi na dôveryhodnosť jednotlivých prepravcov či otázky na nutnosť testovania a potrebné povolenia alebo osobné skúsenosti tých, ktorým sa už nejakým spôsobom podarilo odtiaľto zmiznúť. Samozrejme, to by sme neboli my, keby sme si odpustili dobre mienené nevyžiadané rady v štýle, prečo sa dotyční neobrátia rovno na príslušné úrady a otravujú tu, že tieto skupiny nevznikli preto, aby suplovali cestovné kancelárie a podobné milé komentáre. Niektorí na to pohotovo reagovali v štýle, že na ich maily, písané hlavnému či príslušnému regionálnemu úradu pre verejné zdravotníctvo, nikto neodpovedal aj šesť dní ( čo mi pripomenulo automatické maily tu v Anglicku, o ktorých som písala minule a ktoré, bohužiaľ, stále podobne fungujú) a že keď tam skúšali telefonovať, tak ani v rámci úradných hodín im nikto nebral telefón a tak nevedia, čo robiť, a preto sa pýtajú v skupine. Niektoré perličky z aktuálnej konverzácie naozaj neboli nič moc – ľudia tam napríklad spomínali situáciu, kedy WIZZAIR, maďarská nízkorozpočtovka, ktorá momentálne lieta Londýn – Budapešť, odmietla zobrať na palubu iných cestujúcich ako držiteľov maďarských pasov – napriek tomu, že letenky predala aj Slovákom.

Obávam, že sa situácia ešte chvíľu nezlepší a že pokiaľ Anglicko nezmení svoju karanténnu politiku, tak sa naopak, ešte zhorší. Od 8.júna tohoto roku britská vláda totižto zaviedla karanténu po prílete do Anglicka. Táto spočíva v tom, že vy prídete a zahlásite niekomu na letisku adresu, kde sa budete nasledujúcich 14 dní zdržiavať, a potom môžete ísť. Kľudne použijete verejnú dopravu, teda metro, vlak či autobus a po ceste na zmienenú adresu tak môžete nakaziť stovky ľudí. Po príchode do vášho domova však musíte ostať zavretí 14 dní a ak náhodou nebývate sám, tak aj všetci, čo sú na danej adrese s vami, ale testovať vás nebudú, pokiaľ nemáte príznaky. Dobrá blbosť, že? Majiteľ Ryanairu v interview pre britský televízny kanál Chanel 4 to takto bez servítky povedal priamo do éteru. A dodal, že podľa neho má zmysel jedine taká karanténa, ak všetkých cestujúcich z toho jedného lietadla šupnú do hotela na letisku, tam ich okamžite otestujú a keď dostanú výsledky, negatívnych pustia a pozitívnych tam nechajú 14 dní. Mal svojím spôsobom pravdu, aj keď, si samozrejme, prihrieval svoju polievočku – však pokiaľ ľudia budú musieť ostať v karanténe 14 dní, kto sem priletí? A jemu sa neoplatí vracať sa do Anglicka s poloprázdnymi lietadlami, takže hrozí, že zruší aj lety z Anglicka do Európy, ktoré len prednedávnom obnovil. Úplným paradoxom sú podľa mňa práve výnimky z tejto karantény, ktoré zahŕňajú predovšetkým zdravotné sestry a opatrovateľky, ktoré nemusia ísť do žiadnej karantény, ale môžu šupito - presto rovno z lietadla skočiť do nemocnice či do domova dôchodcov – však ak aj nejaký koronavírus v lietadle pobehuje, tak na ne určite neskočí, lebo vie, že sú „key workers“ a tak jednoducho musia ostať zdravé a fungovať. Priznám sa, že ja osobne mám z toho cestovania v čase korony celkom dobrý chaos...