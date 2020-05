Dvojaký meter v čase korony...

Aj vy máte dojem, že sa celá súčasná „korona kríza“ jednoducho zneužíva na to, aby sa veci merali dvojakým metrom a to, čo platí pre jedných, neplatí pre druhých?!

Nejdem písať teraz o tom, čo sa deje v Amerike. Dvojaký meter na jej čiernych a bielych občanov platil vždy, nielen v čase korony. Na meranie dvojakým metrom práve teraz máme však dosť príkladov inde – napríklad, v Anglicku aj na Slovensku...

V Anglicku už týždeň čerí hladinu verejnej mienky meno Dominic Cummings. Ide o hlavného poradcu britského premiéra Borisa Johnsona - v kuloároch sa dokonca hovorí, že je Borisovým externým mozgom a že tento neurobí bez neho žiadne rozhodnutie. Spomínaný poradca stál za celou pred Brexitovou kampaňou a je všeobecne považovaný za akúsi „šedú eminenciu“. Nuž, a tento Dominic si v čase, keď bolo Anglicko „lockdown“, teda zatvorené, vycestoval z Londýna a navštívil svojich rodičov v nejakom vzdialenom anglickom grófstve, šoférujúc pri tom auto a majúc pozitívny test na koronavírus. Čo čert nechcel, niekto ho pritom videl a bublina praskla. Dotyčný sa obhajoval, že si potreboval overiť, či je stále schopný šoférovať, lebo mal pocit, že sa mu vďaka koronavírusu zhoršil zrak. Ďalej apeloval, že mu išlo o jeho štvorročného syna, keďže aj jeho manželka bola pozitívne testovaná, takže ho potrebovali umiestniť u jeho rodičov, aby sa mal o neho kto postarať...jednoducho, humbug...

Britská verejnosť dávala celý týždeň najavo svoje pobúrenie a vnímala mimoriadne negatívne, že niekto takto viditeľne porušil vládne nariadenia, ktoré oni všetci ( aj keď to, samozrejme, tiež nie je pravda, plné pláže aj tento víkend sú toho dôkazom ) museli dodržiavať a zrazu pre neho neplatili, že sa tu jednoducho meria dvojakým metrom. Moja švagriná napísala rozčúlený list svojmu poslancovi parlamentu, čo je tu v Anglicku bežný postup, keď ste s niečím nespokojný, a podľa vyjadrení aj ostatných poslancov, tak urobili státisíce, ak nie milióny ďalších britských občanov, žiadajúc Dominicove odvolanie. Krajina je rozpoltená ako kedysi kvôli Brexitu – jedni dotyčného Dominica obhajujú, že konal len ako citlivý rodič ( osobne si myslím, že určite nekonal ako citlivý syn, keďže odniesť dieťa starým rodičom, pokiaľ som ja sám nakazený, znamená ohroziť predovšetkým ich), druhí volajú po jeho odvolaní a tlačia na premiéra, aby to urobil. Boris to zatiaľ zahráva do outu a ako obyčajne vydáva zmätočné prehlásenia. Najprv tvrdil, že o tom nevedel, potom, že vedel, ale že si to nepamätal, lebo to nebolo pre neho dôležité a teraz naposledy opäť apeloval na „common sense“ britských občanov, vyzývajúc ich, aby sa nezaoberali takýmito malichernosťami, ale sa radšej sústredili na boj s koronavírusom a na návrat do normálneho života, keďže od zajtra sa zase niektoré opatrenia v Anglicku uvoľnia – to, že tu stále nie je povinné nosiť rúška a že od 8.júna idú zaviesť 14 dňovú karanténu pre všetkých, čo sem priletia, čo v podstate položí úplne na lopatky pomaly krachujúce letecké spoločnosti, radšej nekomentujem...

Dvojaký meter máme však aj na Slovensku. V predchádzajúcom blogu som písala o nelogickej požiadavke 15 metrov štvorcových pre každého hosťa v kaviarenskom alebo reštauračnom zariadení. Stále si myslím, že je to nezmysel a že samotná implementácia niektorých vládnych nariadení je jednoducho trochu pritiahnutá za vlasy, keďže áno, všetko je o ľuďoch a ide len o to, či získanú moc kontrolovať niekto povýši nad samotný účel celého nariadenia. Ale budiž, nejako sa s tým ľudia musia vysporiadať, a koniec koncov, všetci idú do tých kaviarní a reštaurácií dobrovoľne, nikto ich nenúti, takže de facto, je to na ich vlastné riziko...

Ale predstavte si, že žiadne podobné nariedenie neplatí v čakárňach u lekára, niekde, kde ľudia jednoducho musia ísť, lebo potrebujú predpísať lieky alebo majú bolesti či sa necítia dobre. Odborné ambulancie jednoducho musia v tomto zmysle stále fungovať a bohužiaľ, nie všetky fachčia na elektronických receptoch. A teraz si predstavte ten šok, že vkročíte do čakárne 4 krát 2 metre a pacienti sú tam natlačení ako sardinky, na lavici vedľa seba sedia úplne cudzí ľudia a nemajú pre seba ani 1 meter štvorcový, nie to 15 ! Áno, súhlasím, je úplne možné, že nariadené to majú aj tu, akurát to nikto nekontroluje – logicky je oveľa jednoduchšie dať pokutu majiteľovi kaviarne ako gynekológovi vašej manželky... Napadne aj vám, že sa aj tu meria dvojakým metrom a že nariadenie, ktoré je zavedené ako život ochraňujúce v jednom priestore, sa zrazu nepovažuje za až tak dôležité pre iný priestor?!

Toľko sa hovorí, že vďaka koronavírusu sme nútení prehodnotiť mnohé predchádzajúce pravidlá a že sa tak vytvorili možnosti na reformu školstva, zdravotníctva a rôznych iných odvetví. Momentálne to však v tomto konkrétnom prípade rozhodne na reformu nevyzerá, keďže zlyháva taká úplne elementárna vec a síce objednávanie pacientov na určitú hodinu, aby sa ich v čakárni u odborných lekárov netiesnilo naraz aj dvadsať. Ak by bol koronavírus naozaj taký agresívny, boli by to práve tieto čakárne, kde by sa ľudia nakazili ako prví. Zjavne sa toto ale vôbec nerieši, zato cirkus so štátnou a elektronickou karanténou je na dennom poriadku. Ľudia sú nezmyselne šikanovaní a prakticky už nikto nevie, čo vlastne platí a čo nie a hlavne, pre koho. Áno, bohužiaľ to stále vyzerá tak, že dvojaký meter platí aj v čase korony ...