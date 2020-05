"Social distancing" v čase korony...

Dva mesiace potom, ako sa Anglicko zavrelo, tu stále nie je povinné nosiť rúška a dezinfikuje sa len kde-tu...jediné, na čom sa bazíruje, je „social distancing“ - dodržiavanie dvojmetrovej vzdialenosti...to je totižto zadarmo...

Po mimoriadne zmätočnom prejave britského premiéra Borisa Johnsona minulú nedeľu večer sa krajinou prehnala vlna rozhorčenia...ľudia otvorene dávali najavo, že sa cítia podvedení a oklamaní vládou, ktorá ako keby sa zbavovala akejkoľvek zodpovednosti a nechala všetko na občanoch a ich pude sebazáchovy. Sociálne siete nezvládali nápor zmätených komentárov a moja anglická švagriná, ktorá doteraz vždy dávala najavo, že je hrdá Angličanka, mi na druhý deň telefonovala a hodinu sa žalovala, ako sa necíti v tejto krajine bezpečne a že môj úmysel odísť, akonáhle to bude možné, plne schvaľuje. Nebolo sa čomu diviť...Boris na jednej strane vyhlásil, že treba ostať doma a zachrániť tak NHS, na druhej strane povedal, že treba ísť do práce a zachrániť ekonomiku, na tretej strane povedal, že školy zatiaľ ostanú stále zavreté, takže ľudia s deťmi do práce ísť nemôžu, na štvrtej strane povedal, že keď už do tej práce pôjdu, majú ísť pešo alebo na bicykli a majú byť ostražití...jednoducho, chaos.

Výsledkom bolo, že minulý týždeň londýnske metro opäť praskalo vo švíkoch, plné ľudí bez masiek a samozrejme, nie v dvojmetrovej vzdialenosti, a v autobusoch to bolo podobne, zato policajti sa prechádzali po parkoch a tvárili sa, že vás ukameňujú na mieste, ak ste boli k niekomu bližšie. Ja som sa bola prejsť v sobotu dopoludnia ako obyčajne okolo nášho bloku. Na rohu domu, kde bývam, je malý pub. Volá sa Black Prince a je to taká tá typická anglická krčma s tmavým dreveným interiérom, v strede s barovým pultom a niekoľkými obrazovkami na sledovanie futbalu na stenách. Občas som tam predtým zašla, keď som mala nejakú návštevu, na Guinness a „fish and chips“, teraz bol už na dva mesiace zavretý. Na moje prekvapenie v sobotu nie...dvere boli otvorené a v nich bol postavený stôl a na ňom papier, že sú radi, že nás môžu obslúžiť, ale vzhľadom na nariadenie vlády to môže byť iba Takeawy, takže si máme objednať pivo a zobrať si ho so sebou a vypiť pri dodržiavaní „social distancing“. Pre tých menej chápavých boli na chodníku pred pubom namaľované štyri krížiky v cca metrovej vzdialenosti, dva metre to určite neboli, keďže pub je naozaj malý. Problém bol však v tom, že pokiaľ ľudia stáli na krížikoch a pili pivo tam, všetci chodci museli zliezť dole na cestu, keďže po chodníku sa nedalo prejsť. Samozrejme, dotyčných to nebavilo celý deň stáť...podvečer okolo piatej už veselá grupa sedela na schodoch do náprotivného domu a hlučne a hlavne vulgárne sa bavila, ignorujúc protesty susedov na balkónoch nad nimi...predstava, že to takto bude celé leto, ma vôbec nenadchla...

O ďalšej ukážke chaosu mi porozprávala česká kamarátka, ktorá býva vo vzdialenej južnej časti Londýna, má auto a tak sa v sobotu vybrala aj s dcérou na najbližšiu pláž. Stánky s nápojmi a hamburgermi a hotdogmi boli otvorené, reštaurácie ale nie a ani verejné toalety...a tak všetci návštevníci museli použiť miestne krovie. Samozrejme, ruky si takisto nebolo možné nikde umyť. Ja, keďže mám problémy s chôdzou a furt sa musím niečoho držať, vždy nosím so sebou vlhčené obrúsky. Ale to nerobia všetci...mnohí sa automaticky spoliehajú, že si budú môcť niekde umyť ruky...V čase korony chyba lávky...ešte aj toalety na benzínových pumpách sú zavreté, lebo by ich zjavne neboli schopní adekvátne dezinfikovať. Takže áno, ľudia môžu síce cestovať, ale základné hygienické návyky, momentálne toľko zdôrazňované ako život zachraňujúce, dodržiavať nemôžu... Hlavne, že máme byť ostražití - aj keď so špinavými rukami...

Zmätok z toho celého nemajú iba ľudia, ale aj firmy. Keď mi už dva týždne neodpovedal jeden z agentov na maily, tak som mu zavolala v utorok na mobil...zdvihol mi to doma, evidentne práve kŕmiaci dieťa obedom. Slušne som sa ospravedlnila, že ho vyrušujem, ale že som nemala ani najmenšieho tušenia, že nepracuje, čo on následne komentoval tým, že ako to, že mi agentúra mala poslať informačný email, že sú na „furlough leave“ a budú pravdepodobne do októbra. Agentúra mi stále neposlala žiaden mail v tomto znení, práve naopak, o dva dni na to mi prišiel mail, že hurá, otvárame naše pobočky od prvého júna a radi vás tam uvidíme...jednoducho, chaos...

V sobotu popoludní sa konali v rôznych častiach Anglicka protesty proti „lockdown“, ktorý podľa mňa v porovnaní s inými krajinami ani žiaden „lockdown“ nie je. Všetok ten zmätok okolo však vyhnal ľudí do ulíc a okrem toho, bol to ďalší dôvod ísť von, čo si budeme čo hovoriť, hlavne, keď je tu stále pekné počasie. Hyde Park bol plný a polícia dokonca zadržala 19 protestujúcich, medzi inými aj brata bývalého šéfa Labour Party Jeremy Corbyna. Ja som sa snažila pochopiť, že proti čomu ľudia vlastne protestovali, ale vzdala som to. Jediné, čo mi bolo zo záberov BBC jasné, že určite žiaden „social distancing“ nedodržiavali...