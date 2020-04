Ramadán v čase korony...

Dnes sa začal posvätný mesiac moslimov Ramadán...podobne ako sme my, kresťania, trávili tohoročnú Veľkú Noc úplne inak ako obyčajne, aj moslimovia na celom svete sa musia prispôsobiť novým pravidlám...

V utorok uplynulo presne deväť rokov od momentu, kedy sa moja noha prvýkrát dotkla saudsko-arabskej pôdy...Veru, čas letí...Strávila som v Rijáde šesť Ramadánov a ďalšie dva následne v susednom Kuvajte. Podobne ako ostatní cudzinci som ani ja sprvoti nechápala, ako môže byť Ramadán mesiacom radosti, na ktorý sa všetci tešia...už len predstava toho, že niekto dobrovoľne neje a nepije od východu do západu slnka bola desivá, hlavne v tých štyridsať stupňových horúčavách, ktoré tam vtedy vládli...Arabské krajiny sa totižto stále riadia tzv. Hijjra kalendárom, ktorého rok je o jedenásť dní kratší ako ten náš, gregoriánsky, a tak sa aj jeho mesiace každý rok posúvajú...Tým pádom počas môjho pobytu na Blízkom Východe bol Ramadán cez letné mesiace, kedy bolo naozaj horúco...

V Saudskej Arábii sa počas Ramadánu nesmelo jesť, piť a fajčiť na verejnosti, a nesmeli sme to ani my, expatriati, aj keď samozrejme, doma sme si mohli robiť, čo sme chceli a aj manžel si nosil do práce termosku s čajom a mnou pripravený sendvič a jednoducho sa na chvíľu zamkol v kancelárii a tam ho v kľude zjedol. Život sa ale celkovo obrátil hore nohami...cez deň väčšina ľudí spala a obchody sa otvárali o deviatej večer. Takeaway reštaurácie začínali zhruba hodinu pred zvolávaním k večernej modlitbe, aby si ľudia mohli nakúpiť jedlo a doručiť ho domov včas na Iftar, sviatočnú večeru, ktorá sa konala po západe slnka a pri ktorej sa schádzala celá široká rodina. A nielen to, Iftarové večere boli ponúkané aj miestnymi hotelmi a reštauráciami a všetky firmy organizovali Iftarové stretnutia pre svojich zamestnancov, podobne ako sú u nás zvykom podnikové predvianočné párty...aj manžel sa takýchto zúčastňoval a mne sa niekedy až zbiehali slinky, vidiac fotky nádherne naaranžovaných stolov...

Ale Ramadán nebol len o Iftare...jeho významnou súčasťou boli aj tzv. Tawareeh prayer, špeciálne modlitby, konajúce sa v mešitách večer zhruba dve hodiny po západe slnka a sprostredkovávané cez reproduktory do celého mesta. Jeden rok som pripravovala na príjmačky na Univerzitu dcéru významného saudského šejka a šofér ma vozil k nej domov zhruba o deviatej večer...celý Rijád sa ozýval práve týmito modlitbami a ako sme išli, znelo to ako kánon...bolo to úchvatné...

Áno, pre moslimov je Ramadán predovšetkým o spolupatričnosti...všetci spolu sa postia, modlia a radujú spoločne z Iftarovej večere so svojimi blízkymi a priateľmi. O toto všetko ich tento rok koronavírus pripravil...čítala som včera nariadenia saudskej vlády...už doteraz prísny zákaz vychádzania sa ešte sprísnil a nikto nesmie vychádzať na ulicu od 9am do 5pm.Ľudia sú vyzývaní, aby sa modlili sami doma a sledovali spoločne modlitby v televízii alebo online. Iftarové večere sú obmedzené na účasť osôb žijúcich v jednej domácnosti a s ostatnými príbuznými alebo priateľmi je odporúčané fungovať online cez videochaty...Obmedzilo sa aj cestovanie do Mekky, čo bolo v čase Ramadánu mimoriadne populárne – hlavne pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť Hádž, tradičnej púte. Dokonca aj existencia tejto púte je toho roku ohrozená a saudská vláda už vyzvala všetkých potenciálnych pútnikov, aby odložili svoje plány na budúci rok. Fotografie ľudoprázdneho nádvoria Veľkej Mešity v Mekke sú priam neuveriteľné. Pamätám si zábery zo saudskej televízie z predchádzajúcich Ramadánov, kde boli na nádvorí prestreté na zemi stovky metrov bielych papierových obrusov a na nich pripravené skromné Iftar balíčky s jedlom pre tisícky pútnikov, ktorí vedľa nich sedeli a pokorne spolu čakali, kým sa ozve vytúžené „Allah Akbar, Allah Akbar !“, ohlasujúce koniec pôstu...

Podobné nariadenia ako v Saudi sú v podstate na celom Blízkom Východe – napriek podstatne menšiemu počtu nakazených a mŕtvych v porovnaní napríklad, s Anglickom. Ale aj tak sa domáci boja, hlavne preto, že priemerná dĺžka života tam je pomerne nízka, v Saudi je to 74 rokov, v Kuvajte 75, kým v takom Anglicku je to 81 rokov ( britská kráľovná Alžbeta sa tento týždeň dožila požehnaných 94 rokov a stále kráča po schodoch bez toho, aby sa musela držať zábradlia, čo jej ticho závidím). Ďalším dôvodom na obavy je vysoké percento diabetikov, označovaných v prípade koronavírusu za vysoko rizikovú skupinu...v Saudi je registrovaných až 18 percent populácie s týmto ochorením, v Anglicku len 6 percent - aj keď je pravda, že napriek tomu je tu nakazených a mŕtvych hodne, ale dôvody sú iné...Nejdem to teraz komentovať, je to na dlhšie, na margo celej situácie tu snáď len toľko, že v stredu večer dokonca niektorí členovia britského parlamentu obvinili vládu zo zanedbania si povinností a neadekvátnej reakcie na korona krízu...

Ale ani moslimská komunita v Anglicku to nebude mať cez Ramadán jednoduché...podobné nariadenia ako v Saudi tlmočil včera pre svojich spoluveriacich aj predseda MCB – Britskej moslimskej rady. Zdôraznil, že žiadne modlitby v mešitách, žiadne Iftarové párty, žiadne návštevy...ale bohužiaľ, ani žiadne skrátené pracovné hodiny a iné výhody, aké majú moslimovia v krajinách Blízkeho Východu. Som trochu zvedavá ako zvládnu dlhý pôst všetci tí pracujúci v enormne preťažených nemocniciach, hospicoch a domovoch dôchodcov. Mám v živej pamäti minulý rok, keď ešte žil manžel, a v našom byte si podávali kľučky opatrovateľky a zdravotné sestry...väčšina z nich bola z Nigérie, Eritrei alebo Somálska, a boli moslimovia. Ich ťažká práca bude cez Ramadán v čase korony ešte ťažšia...Áno, Ramadán tento rok nebude zjavne len o radosti...napriek tomu im všetkým prajem Ramadan Kareem !