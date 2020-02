Pošta naša každodenná...

V súvislosti s aktuálnou diskusiou o doručení či nedoručení volebných lístkov do zahraničia, resp. zo zahraničia naspäť na Slovensko, pridávam svoju skúsenosť s anglickou kráľovskou poštou Royal Mail...

Moja story začína ešte stále nedoručeným vianočným darčekom...áno, máme polovicu februára a kalendár s fotkami môjho vnuka, ktorý mi bol poslaný z Česka 8.januára, ešte stále ku mne nedorazil...

Vďaka technologickým vymoženostiam dnešnej doby je ľahké sledovať cestu vášho doporučeného listu alebo balíčka...dostanete tzv. tracking number a pekne si online pozeráte ako vaša zásielka putuje. Syn takto vysledoval, že zásielka 13.januára prešla do rúk anglickej Royal Mail...spoločne sme zistili, že kalendár došiel v sobotu 18.januára na tzv. Delivery office, čo je akási zberná pošta pre zásielky v mojom londýnskom obvode a že mi bude doručená ešte v ten deň.

Ale nebola...miesto toho mi bol v pondelok strčený do schránky na bytových dverách lístok, že keďže som nebola doma, tak mi nemohli zásielku doručiť – napriek tomu, že som doma bola...na lístku bolo uvedené, že mám dve zásielky...jeden doporučený list a jeden balíček...naštvaná ako delo, že sa poštár neunúval vôbec zaklopať, som volala na Delivery office, že teda chcem, aby mi to bolo znovu doručené...tento zdanlivo jednoduchý úkon mi trval vyše 40 minút, keďže skôr sa mi nepodarilo chytiť niekoho živého a počúvala som len robotov ospravedlňujúci hlas, ako sú všetci zaneprázdnení a že si to mám pozrieť na webke a podobné kydy. Keď som konečne vysvetlila situáciu, požiadala som o znovu doručenie na stredu a striehla ako sup na najmenší šuchot na chodbe. Poštár mi doručil v obálke s nálepkou Re-Delivery volebné lístky a balíček s knihou o Saudskej Arábii od kamaráta z Kanady, ktorý mi to poslal tiež ako Vianočný darček...balíček však nálepku Re-Delivery nemal a mne bolo jasné, že kalendár teda ešte stále niekde putuje...znovu som sa vrhla na počítač, ale tam bol ten istý oznam, že kalendár bol doručený 18.januára na Delivery office a bude mi doručený dnes...čo sa nestalo ani vo štvrtok ani v piatok a tak som v sobotu zobrala UBER a išla tam osobne.

Delivery office som zbadala už zďaleka...pred úradom sa na chodníku hadil dlhý rad čakajúcich s papierikmi v ruke...dotyčný úrad má totižto podľa mňa veľmi zvláštne otváracie hodiny – v pracovné dni aj v sobotu od ôsmej ráno do jednej poobede...čiže, keď prídete večer domov z práce a nájdete si v schránke oznam, že máte na úrade zásielku, tak si ju naozaj môžete vyzdvihnúť iba v sobotu, keďže pravdepodobne aj každý ďalší deň pracujete...a tak nečudo, že tam bolo v sobotu husto...Keď som si vystála rad, pracovníčka zmizla s číslom v útrobách úradu a vrátila sa s tým, že kalendár tam nie je a že bol pravdepodobne doručený na lokálny poštový úrad. Na moju otázku, či to náhodou nemôže telefonicky overiť, nech tam nemusím zbytočne cestovať, odpovedala, že bohužiaľ, nie, že oni nesmú z úradu telefonovať...

A tak som v pondelok využila návštevu anglickej švagrinej a spolu sme si to odšliapali na lokálny poštový úrad...tu nás okrem zvyčajného radu čakalo ešte ďalšie prekvapenie a síce, že na vybavenie ste si normálne museli vytlačiť poradové číslo a čakať, kedy sa vaše číslo ukáže na svetelnej tabuli...a pritom tam boli iba dve prepážky, zato asi tridsať hundrajúcich čakajúcich, ktorí svorne spolu so švagrinou nadávali na konzervatívnu stranu, Borisa Johnsona, Brexit, na sprivatizovanie Royal Mail a v globále na všetko...Ja som bola ticho až kým som konečne neprišla na rad a situácia sa nezopakovala – pracovníčka po návrate zo skladu mi oznámila, že zásielka u nich nie je a že mám ísť na Delivery office... priznám sa, že tu som už zareagovala značne podráždene a snažila sa jej vysvetliť, že som tam bola v sobotu a že ma práve odtiaľ poslali k nej...dotyčná pokrčila plecami, že sa nemám sťažovať jej, ale volať zákaznícku linku a pohotovo mi dala brožúrku s názvom „ Here to help...“

Druhý deň som sa - pre zmenu iba po 20 minútach - dotelefonovala na zákaznícku linku, kde si babenka nechala vysvetliť celú story a následne si vypýtala moju mailovú adresu s tým, že ma budú informovať mailom v rozsahu dvoch až desiatich pracovných dní...za desať dní mi neprišlo nič a tak som tam v piatok volala znovu...iná babenka mi oznámila, že zásielka je stále na Delivery office a že môžem požiadať, aby mi bola doručená v pondelok, teda dnes...už zmierená so skutočnosťou, že budem tento rok bez kalendára, som sa neuveriteľne potešila a samozrejme o to požiadala a čakala, že kalendár dnes príde...máme šesť hodín večer, dávno po pracovnej dobe Delivery office a neprišlo mi nič...

V piatok som poslala na Slovensko v úradnej obálke môj volebný lístok...pred chvíľou som si skontrolovala, že list práve opúšťa Anglicko...a tak neviem, či sa mám tešiť z toho, že obálka je už v spoľahlivých rukách nejakej inej pošty ako anglickej alebo sa báť, či ma slovenská pošta nesklame presne takisto ako anglická...bohužiaľ, ani v jednom ani v druhom prípade už nemôžem urobiť vôbec nič...