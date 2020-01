O zákonoch, psoch a odhalených prsníkoch...

Mám dvoch synov a priateľku...všetci traja milujú zvieratá...starší syn má dvoch psov, mladší má leguána a pavúkov...priateľka má kaviareň...

Starší syn žije už vyše pätnásť rokov v Česku...ostal tam po štúdiách na Univerzite, zamestnal sa, oženil, založil si rodinu. Pred dvomi týždňami cestovali všetci do rodného mesta, včítane ich dvoch krásnych psíkov, ktoré sú už rokmi členmi rodiny...sú vychované, poslušné, jednoducho, psie princezné... Pár dní pred odchodom syn vyhodil na Facebook otázku, kde sa v rodnom meste môžu ísť najesť aj s nimi...ráno som ten oznam videla a keď som sa dostala na Facebook večer, bolo pod ním vyše sedemdesiat komentárov, z ktorých som bola trochu zmätená. Nakoniec som pochopila, že aj keď síce na Slovensku pes už nie je vec, ale bytosť, aj tak neprešla nejaká novela zákona, ktorá by umožňovala majiteľovi reštauračného alebo kaviarenského zariadenia, aby im dovolil vstúpiť do jeho priestorov, a tak je to podľa pôvodného zákona stále zakázané...Deje sa tak z dôvodu ochrany ostatných návštevníkov, aby neboli prítomnosťou psov vyrušovaní a obťažovaní...Bohužiaľ, bola to pravda...psy čakali počas obeda v aute...

Moja priateľka ako majiteľka kaviarne občas tento zákon poruší...miluje psov, majú u nej vždy piškótky a misku s vodou a keď som u nej v lete na návšteve, vidím ich ako spokojne polihujú na terase, kým si ich majitelia pochutnávajú na kávičke. V zime je to horšie, ale keďže priateľka chce vyjsť v ústrety stálym zákazníkom, tak im obyčajne dovolí, aby domácich maznáčikov uložili pod stôl alebo pod stoličku alebo ich mali v lone...Samozrejme, riskuje tak vysokú pokutu, lebo nikdy nevie, kto z náhodných návštevníkov kaviarne môže byť práve nejaký kontrolór. Robí to preto, lebo chce, aby boli spokojní aj psi aj jej zákazníci - aj keď sa niekedy stane, že musí požiadať majiteľov, aby si dotyčného miláčika lepšie striehli, aby – presne podľa zákona – neobťažoval a nevyrušoval ostatných návštevníkov...Nie vždy sa to stretne s pochopením, ale čo už...ľudia sme jednoducho rôzni...

Dôkazom toho bola aj jej story z minulého týždňa. Jeden deň dopoludnia mala priateľka plnú kaviareň manažérov z blízkej firmy, ktorí si tam riešili nejaké veci...chodia tam radi a často, lebo je tam rýchly internet, dobrá káva a kľud. Medzitým do kaviarne prišla mladá mamička s dieťaťom v kočíku a objednala si kávu. Kým ju priateľka za barom robila, uvedomila si, že manažéri zrazu ako na povel stíchli...Keď zdvihla oči od stroja, pochopila prečo...mladá mamička, sediaca pri stole v strede kaviarne, bezostyšne vyvalila prsník a dojčila dieťa. Nuž, priateľka ostala zaskočená podobne ako jej hostia...zdalo sa jej to nevhodné a neetické, ale nemohla prakticky nič – zákon, ktorý by zakazoval ženám, aby odhalené kojili vo verejných priestoroch, zatiaľ na Slovensku nemáme. Ja viem, že si teraz spústa čitateľov, hlavne z radov tých novodobých tzv. „BIO“ matiek, na mne zgustne...že som necitlivá a staromódna a podobne...Nuž, staromódna možno áno, mám už skoro šesťdesiat a som babička, ale necitlivá rozhodne nie...Ako matka som kojila tiež, ale keď už som to z nejakého dôvodu nemohla urobiť doma, vždy som sa snažila nájsť si trochu odľahlejšie miesto a zakryla som syna aj seba plienkou, vytvoriac si tak aspoň aké-také súkromie pre tento vysoko intímny akt...áno, nechcela som ľudí okolo mňa obťažovať ani ich priviesť do rozpakov.

A tak na jednej strane máme zákaz vodenia psov do pohostinských zariadení z dôvodu, aby svojím správaním nevyrušovali ostatných hostí...Na druhej strane neexistujú žiadne pravidlá pre samotných hostí ako sa správať tak, aby tých druhých jednoducho neobťažovali...Možno sa mýlim, ale niektoré veci by mali byť samozrejmé...slušná výchova...tolerancia...úcta k ostatným ľuďom...Potom by sa pravdepodobne podobná vec nemohla stať – aj keď áno, doba je iná a ľudia sme rôzni a bohužiaľ, nie je to vždy o tom, že kojím preto, lebo je to najzdravšie pre moje dieťa, ale niekedy aj o tom, že potom môžem zavesiť svoju fotku na Instagram...